Житель Твери через прокуратуру добился ремонта брусчатки на площади Гагарина

Прокуратура Московского района Твери отреагировала на обращение жителя областного центра о неудовлетворительном состоянии пешеходной зоны на площади Гагарина. Прокурорская проверка подтвердила опасность участка для пешеходов: на брусчатке выявили ямы, выбоины и участки с разрушенной плиткой.
В целях защиты прав граждан руководителю МБУ «Дороги Твери» внесли представление. В настоящее время по требованию ведомства подрядная организация ремонтирует тротуарную брусчатку, а виновное в упущениях должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Полное устранение нарушений и исполнение обязательств по муниципальному контракту остается под контролем прокуратуры.