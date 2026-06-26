Тверской производитель пытался выдать размороженную корюшку за свежую

По факту нарушения правил работы в системе «Меркурий» тверскому предприятию направят предостережение. Фото: Россельхознадзор по Тверской и Ярославской областям.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 22 июня 2026 года пресекли нарушение требований ветеринарного законодательства. Мониторинговая группа с помощью ИИ-портала и компонента «Меркурий» установила, что уполномоченное лицо одного из предприятий в Твери провело транзакцию по перемаркировке рыбы.

Из 6,5 килограмма глазированной неразделанной мороженой азиатской зубастой корюшки изготовили 5,9 килограмма полуфабрикатов, указав вид продукции как «корюшка охлажденная». По закону, перевод замороженной рыбы в разряд охлажденной невозможен без официальной регистрации и подтверждения процесса разморозки.

Данный случай квалифицирован как попытка выдать размороженное сырье за свежее. Надзорное ведомство направило предупреждение уполномоченному лицу, а в адрес компании будет направлено официальное предостережение о соблюдении обязательных правил ветеринарного контроля.