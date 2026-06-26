В Тверской области в школе после проверки прокуратуры навели порядок

Школа привела систему пожаротушения в нормативное состояние по требованию ведомства. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Лесного округа провела проверку в МОУ «Алексейковская средняя общеобразовательная школа» на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. В ходе ревизии выяснилось, что в учебном заведении не велся надлежащий учет огнетушителей, а также нарушались сроки их технического освидетельствования, перезарядки и плановой замены.

Кроме того, сотрудники школы допускали оставление включенными в сеть различных электроприборов. Прокуроры внесли представление директору школы, после чего администрация учреждения оперативно устранила все выявленные нарушения в полном объеме.

В отношении руководителя образовательной организации также возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения виновному должностному лицу назначили наказание в виде официального предупреждения.