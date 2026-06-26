Сотрудники тверского СИЗО-1 посетили мемориал во Ржеве и старицкий монастырь

Фото: УФСИН Тверской области.

Коллектив СИЗО-1 регионального управления УФСИН посетил Ржевский мемориал Советскому солдату и Свято-Успенский мужской монастырь. Мероприятие провели по инициативе Вадима Егришина, возглавляющего попечительский совет учреждения, в рамках программы воспитательной работы с персоналом.

У подножия Ржевского монумента сотрудники возложили цветы, почтив память павших героев Великой Отечественной войны. Затем группа отправилась в Старицу, где для них организовали экскурсию по Свято-Успенскому монастырю. Настоятель обители рассказал гостям об архитектурном ансамбле и богатом историческом прошлом монастыря, после чего сотрудники смогли поклониться православным святыням.

В поездке приняли участие не только работники изолятора, но и их дети. Мероприятие помогло укрепить внутриколлективные связи, расширить знания участников об отечественной истории и сплотить семьи сотрудников.