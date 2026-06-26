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НовостиПроисшествия26 июня 2026 5:59

Тверские спасатели потушили пять пожаров и выехали на четыре ДТП за сутки

В Тверской области за прошедшие сутки спасатели потушили пять техногенных пожаров и ликвидировали последствия четырех дорожных аварий
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Сводка представлена к 6 часам утра 26 июня. Фото: МЧС Тверской области.

Сводка представлена к 6 часам утра 26 июня. Фото: МЧС Тверской области.

Центр управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС России представил оперативную сводку по состоянию на 06:00 26 июня 2026 года. В рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за сутки была организована работа органов управления, сил и средств.

Пожарные расчеты за это время справились с пятью техногенными возгораниями, среди которых один случай горения мусора и четыре пожара в зданиях: на улице Южной в Бологом, на улице Кооперативной в Весьегонске, на улице Советской в поселке Кесова Гора, а также в деревне Пономарево Сандовского муниципального округа.

Кроме того, дежурные подразделения выезжали на реагирование по факту четырех ДТП. Сейчас под наблюдением специалистов ведомства остаются обстановка на водоемах Тверской области, прохождение зарегистрированных туристических групп и мониторинг изменения погодных условий.