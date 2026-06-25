В Твери вновь даст бесплатный концерт под открытым небом джазмен Игорь Бутман

Игорю Бутману уже немало раз играл в Твери. Фото: ПТО.

3 июля в 19 часов на площади у Дворца спорта «Юбилейный» в Твери можно будет бесплатно в живую послушать джаз. К нам, как сообщила Тверская филаромния, опять приезжает знаменитый музыкант Игорь Бутман, а вместе с ним певица Фантине и Московский джазовый оркестр.

Бутман с компанией уже давал джазу возле Дворца спорта в Твери. И сделает это вновь. Как говорится, спешите видеть и слушать.

«На концерте слушателям представят классический джаз и авторские произведения Игоря Бутмана», – уточняется в сообщении филармонии.

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