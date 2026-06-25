В Тверской области схвачены организаторы незаконной миграции

Фрагмент задержания. Фото: УФСБ России по Тверской области

Сотрудниками областного управления ФСБ при поддержке отряда спецназа Росгвардии задержали двух граждан России - жителей Верхневолжья 1974 и 1999 годов рождения. Установлено, что они при помощи поддельных бумаг помогали мигрантам незаконно легализоваться в России.

УФСБ сообщило, что задержанные делали деньги на незаконной миграции.

По данному факту заведено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). ПО этой статье сроки - от 5 до 10 лет.

Сейчас продолжается установление всех обстоятельств преступления, проводятся комплекс процессуальные действия.