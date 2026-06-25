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НовостиОбщество25 июня 2026 16:02

Тверская область присоединится к Всероссийской ярмарке трудоустройства

Ведущие работодатели региона представят вакансии на ярмарке «Работа России. Время возможностей»
Алексей АНДРЕЕВ
Ищите работу, вам на ярмарку трудоустройства.

Ищите работу, вам на ярмарку трудоустройства.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

26 июня в Тверской области пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Она проводится по нацпроекту «Кадры».

В Твери центральную площадку ярмарки организуют в историческом парке «Россия – Моя история». Там не только представят вакансии по самым разным направлениям, но и проведут «Фестиваль профессий», мастер-классы и консультации службы занятости.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проводится с 2023 года по поручению президента.