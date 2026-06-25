Вынесен приговор мужчине, который забил до смерти супругов под Тверью

Подсудимый признан виновным в жестоком убийстве. Фото: прокуратура Тверской области

Завершен суд над 30-летним мужчиной - жителем Савватьевского торфопредприятия, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» «д» «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление). Об этом сообщило областное управление СКР и прокуратура региона.

Установлено, что этот гражданин убил супругов 11 января 2025 года в доме, расположенном по улице 6-я Линия СНТ «Зеленый сад» в Калининском округе под Тверью. Он выпивал у знакомого в гостях в частном доме, между мужчинами возникла сильная ссора, в итоге гость сначала забил до смерти 68-летнего хозяина дома, нанеся ему более десяти ударов тупым предметом, а затем так же жестоко расправился с 66-летней женой своего знакомого, ударив ее более двадцати раз.

После убийства злодей скрылся, избавившись от орудия убийства и одежды. Хотел замести следы. Не удалось.

Место убийства. Фото: прокуратура Тверской области

В ходе расследования следователем было назначено и проведено более 20 судебных экспертиз, допрошено более 20 лиц.

Суд приговорил подсудимого к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.