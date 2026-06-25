На трассе М-9 в Тверской области на ходу загорелась фура

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание грузового автомобиля вечером 24 июня. Фото: МЧС Тверской области.

На трассе М-9 «Балтия» пожарным удалось спасти груз из полыхавшего грузовика. Инцидент произошел вечером 24 июня на 323-м километре федеральной автодороги на территории Нелидовского муниципального округа.

Фура загорелась прямо на ходу во время движения. К тушению незамедлительно подключился дежурный караул пожарно-спасательной части № 42. Огнеборцы оперативно справились с пламенем, полностью отстояв перевозимый груз.

В связи с ЧП МЧС по Тверской области в очередной раз призывает всех автовладельцев регулярно проводить техобслуживание своих машин и обязательно укомплектовать их огнетушителями.