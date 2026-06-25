Жители Тверской области набрали в ломбардах займов на 151 миллион рублей

В основном люди закладывают смартфоны, золото и свои автомобили. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Тверские ломбарды в первом квартале текущего года выдали жителям региона займы на общую сумму 151,7 миллиона рублей. Объем выданных в январе-марте средств вырос на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на то, что количество договоров сократилось на 15,7% и составило 9,3 тысячи.

Эксперт тверского отделения Банка России Вячеслав Сапунов объяснил, что на фоне жесткой денежно-кредитной политики регулятора ломбарды стали популярным источником быстрых денег. Этому способствовало и удорожание драгоценных металлов. Тверичане сдавали под залог золото, электронику, смартфоны, часы, автомобили и иное имущество. На 1 апреля текущего года действующие договоры имели 2,6 тысячи заемщиков (рост на 5%), а средний чек займа составил 16,3 тысячи рублей.

Специалисты напоминают, что ломбарды относятся к некредитным финансовым организациям и не обязаны отправлять сведения в бюро кредитных историй. Срок договора обычно не превышает года, после чего невыкупленное имущество продают. В регионе официально зарегистрировано 8 местных ломбардов, а также работают 53 дополнительных офиса тверских и иногородних компаний.