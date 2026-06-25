Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2026 13:42

Тверичанин ответит в суде за излишне интимный отдых в парке

В Твери полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство на мужчину, устроившего непристойную акцию в ландшафтном парке
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Личность попирателя морали полицейские установили благодаря снимкам очевидцев, опубликованным в социальных сетях. Фото: МВД Тверской области.

Личность попирателя морали полицейские установили благодаря снимкам очевидцев, опубликованным в социальных сетях. Фото: МВД Тверской области.

В Твери полицейские задержали 52-летнего местного жителя, который совершал действия сексуального характера в ландшафтном парке «Тьмака». Нарушителя выдали публикации в соцсетях: очевидцы сфотографировали хулигана прямо на месте преступления и выложили снимки в интернет, где их во время мониторинга и заметили сотрудники полиции.

Оперативники уголовного розыска вместе с участковыми быстро вычислили личность горожанина. Мужчину доставили в Центральный отдел полиции Твери и опросили.

За мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ ему теперь грозит денежный штраф или административный арест на срок до 15 суток.