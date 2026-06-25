Тверичанин ответит в суде за излишне интимный отдых в парке

Личность попирателя морали полицейские установили благодаря снимкам очевидцев, опубликованным в социальных сетях. Фото: МВД Тверской области.

В Твери полицейские задержали 52-летнего местного жителя, который совершал действия сексуального характера в ландшафтном парке «Тьмака». Нарушителя выдали публикации в соцсетях: очевидцы сфотографировали хулигана прямо на месте преступления и выложили снимки в интернет, где их во время мониторинга и заметили сотрудники полиции.

Оперативники уголовного розыска вместе с участковыми быстро вычислили личность горожанина. Мужчину доставили в Центральный отдел полиции Твери и опросили.

За мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ ему теперь грозит денежный штраф или административный арест на срок до 15 суток.