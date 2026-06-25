Семеро мошенников выманили у жительницы Тверской области миллионы рублей

Следователи направили в суд дело банды кибермошенников. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники лишили жительницу Тверской области крупной суммы денег, причинив ей ущерб в размере 4 365 000 рублей. Как установила следственная часть регионального управления МВД, к преступлению причастна организованная группа из семи жителей Республики Татарстан, работавшая под руководством единого лидера.

Внутри "коллектива" действовало жесткое разделение обязанностей. Сообщники занимались подбором подставных держателей банковских карт (так называемых дропов), через счета которых прогоняли украденные деньги, после чего переводили похищенные средства в криптовалюту.

Раскрыть преступную схему и остановить злоумышленников удалось сотрудникам областного управления кибербезопасности. Теперь все семеро обвиняемых предстанут перед Заволжским районным судом Твери. Уголовное дело расследовалось по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы).