Виталий Королев пригласил молодые кадры на работу в муниципальную службу

В Верхневолжье пополняется кадровый резерв. Фото: ПТО

Участники молодёжной программы «Кадры для Верхневолжья» – будущие управленцы – проходят первое испытание.

Они сдают экзамен на знание русского языка и истории, а также профессиональное тестирование для оценки их личностных качеств и мотивации, умения работать в команде.

В программе участвуют студенты последних курсов и выпускники тверских вузов, а также молодые люди с высшим образованием в возрасте до 30 лет. Всего 39 человек, которые успешно прошли отборочный этап.

Об этом в своем max-канале сообщил глава региона Виталий Королев.

«Ребята, у вас всё получится! Вы уже наш кадровый резерв! В конце августа участников ждут деловые игры, решение кейсов. В итоге определим до 10 победителей программы.

Сам обязательно приму участие в мероприятиях, поделюсь с молодёжью своим опытом работы. Подключу и коллег из наших министерств и ведомств, - пишет Виталий Королев.- Я уверен, что наше молодое поколение с полной отдачей готово работать на благо региона. Поэтому и поддержал их инициативу о запуске этого проекта. Ждём молодые кадры на государственной и муниципальной службе Тверской области!»