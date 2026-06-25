Забросивший 136 гектаров земли житель Тверской области лишился участков

Землевладельца лишили четырех участков из-за нежелания убирать сорняки и деревья на пастбищах. Фото: Россельхознадзор Тверской области.

Лихославльский районный суд Тверской области удовлетворил иск регионального Министерства имущественных и земельных отношений об изъятии у гражданина РФ четырех заброшенных участков. Речь идет о 136,52 гектара пашен и пастбищ около деревни Кава Лихославльского округа.

Земля находится в частной собственности с 2021 года, но все это время пустовала, покрываясь осинами, бредняком и сорняками. В марте 2025 года Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проверило участки, вынесло предупреждение владельцу и потребовало провести расчистку. Однако к сентябрю того же года собственник проигнорировал требования надзорного ведомства, за что мировой суд оштрафовал его.

Поскольку закон позволяет изымать неиспользуемые более трех лет угодья, в феврале 2026 года материалы проверок Россельхознадзора передали в Министерство имущественных и земельных отношений для подготовки судебного иска. Инициативу ведомства в суде поддержали представители местной администрации, подтвердив, что земля заброшена. Теперь четыре изъятых участка планируют реализовать на публичных торгах.