ТвГТУ создал совместную лабораторию с Шэньянским инженерным институтом

ТвГТУ стал одним из немногих университетов Центрального федерального округа, имеющих совместную научную лабораторию с КНР. Фото: ТвГТУ.

Тверской технический университет совместно с коллегами из Шэньянского инженерного института запустил новый научно-исследовательский центр. Проект ориентирован на развитие альтернативной и традиционной энергетики. Ученые сосредоточатся на анализе процессов горения, тепловой диагностике, исследовании биомассы и твердого топлива.

Отдельное внимание специалисты уделят экологическим аспектам: мониторингу вредных выбросов, разработке ресурсосберегающих технологий и систем защиты окружающей среды. Благодаря этой инициативе ТвГТУ закрепился в числе лидеров высшей школы Центральной России. Подобные совместные проекты с КНР на сегодняшний день реализуют лишь единичные отечественные вузы, среди которых Московский госуниверситет имени Ломоносова и Южный федеральный университет.

В ходе совместной работы тверские и китайские специалисты объединят технические ресурсы и лабораторные базы. В планах — проведение общих изысканий, подготовка аспирантов, а также организация стажировок для молодых ученых.