В Торопце из-за ошибки водителя Тойоты травмы получил мотоциклист

На территории Тверской области 24 июня 2026 года зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

В Торопецком муниципальном округе 24 июня 2026 года в 09:01 случилось дорожно-транспортное происшествие на улице Максима Горького у дома № 49.

На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог 51-летний водитель автомобиля «Тойота Фортунер», двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил ехавший по главной дороге мотоцикл «Доминар» под управлением 49-летнего водителя.

В результате ДТП травмировался водитель мотоцикла. Всего в этот день в Тверской области произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека.