Тверская область насыщенно отметит День молодежи

Большая программа, например, запланирована в парке "РМИ" в Твери. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

На ближайшие выходные в Верхневолжье запланирована разнообразная культурная и спортивная программа. В частности, у нас собираются ярко встретить День молодежи 27 июня.

В историческом парке «Россия – Моя история» в Твери откроют 13 тематических зон (12+), в том числе для занятий йогой, пилатесом и растяжкой, проведения лектория от «Лиги ученых ТвГУ», встречи с актрисой и экс-депутатом Марией Кожевниковой на тему «Единство народов России: историческая память и будущее в руках молодежи», донорской акции, танцевальной мастерской, спектаклей, концерта и т.д.

В Вышневолоцком округе состоится праздник выпускников Верхневолжья «Под парусом Петра» (16+). Для участия необходимо зарегистрироваться: max.ru/youthday_bot

Так в Ржеве состоятся легкоатлетический забег, турниры по пляжному волейболу, настольному теннису, воркауту, футболу, велозаезд, турнир по силовым видам спорта. Также там запланированы семейную экскурсия с элементами квеста (6+), экскурсия-викторина «Ржев. Духовный центр Верхневолжья» (12+), мастер-класс по вышивке на страмине (12+). И далеко не только это.

Много интересного запланировали учреждения культуры Верхневолжья. Так, областная картинная галерея приглашает на новую выставку «Эпоха конаковского фаянса» (6+). А, к примеру, в Вышневолоцком краеведческом музее им. Г. Монаховой откроется выставка «Русский формат: костюм, графика» (0+). Там же в Вышнем Волочке 27 июня представят премьеру спектакля «Обыкновенное чудо. Пересказ» (12+) в драмтеатре.

27 июня Тверская академическая филармония приглашает на концерт «Музыка из нового света» (6+). Прозвучат шедевры мировой симфонической классики и музыки ХХ века.

Любителей спорта ждут Кубок России по мотоциклетному спорту (12+), Первенство ЦФО по гребному спорту (12+), Областные соревнования по баскетболу 3х3 (12+), футбольный матч ФК «Тверь» и ФК «Муром» (12+) и другие состязания.