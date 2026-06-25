Виталий Королев сообщил о ремонте более 400 километров дорог

Королев поручил обновить дороги по запросам жителей. Фото: max.ru/korolev.

В Верхневолжье в этом году отремонтируют более 400 километров региональных и муниципальных дорог. Об этом в своем канале в MAX рассказал глава региона Виталий Королев. По его словам, часть работ пройдет по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Власти уделяют особое внимание социально значимым маршрутам, ремонта которых давно ждали люди.

В частности, дорожную инфраструктуру приводят в нормативное состояние в туристическом Кашине, который недавно вошел в маршрут «Золотого кольца» и неофициально зовется городом русского сердца. В Кашинском округе сейчас обновляют шесть объектов общей протяженностью 63 километра

По поручению главы региона дорожники работают на направлениях Кашин – Фалево, Кашин – Власьево, Сумино – Уницы, Верхняя Троица – Славково (она связывает несколько поселений с федеральной трассой), а также на подъездах к деревням Карабузино и Устиново. Модернизация дорог призвана повысить безопасность движения и раскрыть экономический и туристический потенциал Верхневолжья. Глава региона держит качество и сроки ремонта на личном контроле.