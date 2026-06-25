Прокуратура Сандовского округа оштрафовала главу МУП за слив сточных вод

Руководитель муниципального предприятия привлечен к административной ответственности. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Сандовского округа провела проверку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды в отношении муниципального предприятия.

Установлено, что МУП «Фонд имущества» нарушил правила утилизации жидких бытовых отходов, допустив сброс неочищенных канализационных стоков в черте жилой застройки. Прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении директора компании.

По результатам рассмотрения материалов должностному лицу назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. В настоящее время нарушения устранены, МУП привел работу очистных систем в соответствие с требованиями закона.