В Твери завершился региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

В составе жюри игры выступили участники специальной военной операции и действующие военнослужащие. Фото: пресс-служба Движения Первых.

В Тверской области завершился региональный этап игры «Зарница 2.0», организованной Движением Первых. Соревнования стали площадкой для развития лидерских качеств и навыков работы в команде для 180 финалистов.

Программа испытаний включала дисциплины по радиационной, химической и биологической защите, тактике и оказанию первой помощи. Оценивали юных участников эксперты из профильных ведомств, включая курсантов Военной академии ВКО имени Г.К. Жукова и представителей 79-й артиллерийской бригады.

Виталий Королев поблагодарил участников за выносливость и верность традициям. Победители — команда «Олимпиец» из Бологовского округа — получили право представлять регион на окружном и всероссийском уровнях. Проект реализуется в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».