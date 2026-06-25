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НовостиОбщество25 июня 2026 9:51

Спор о козах закончился для жителя Кесовой Горы потерей автомобиля

Прокуратура добилась через апелляцию изъятия автомобиля, с помощью которого местный житель угрожал сбить своего знакомого
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Конфликт, вызванный содержанием домашнего скота, обернулся уголовным наказанием и конфискацией транспорта.

Конфликт, вызванный содержанием домашнего скота, обернулся уголовным наказанием и конфискацией транспорта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Конфликт из-за содержания коз в Кесовой Горе закончился уголовным делом об угрозе убийством. 43-летний местный житель, решив расправиться со знакомым, демонстрировал намерение совершить наезд на него, управляя автомобилем ВАЗ 21074.

Изначально суд назначил агрессору обязательные работы, но не стал конфисковать машину, которую преступник использовал как орудие нападения. Прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляционное представление.

В результате дело было направлено на новое рассмотрение, по итогам которого суд удовлетворил требование обвинения: автомобиль ВАЗ 21074 конфискован в доход государства.