На самочувствие жителей Тверской области влияет магнитная буря

Уровень G1 считается несильным, поэтому серьёзных катаклизмов с самочувствием не стоит опасаться. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг 25 июня жители Тверской области могут испытывать лёгкое недомогание. Дело в том, что сегодня Землю накрыла магнитная буря уровня G1. Об этом сообщает Лаборатории солнечной астрономии ИКИ (Института космических исследований РАН) и ИСЗФ СО (Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН).

Бурю спровоцировало увеличение скорости солнечного ветра, выбрасываемого из коронарной дыры. Уровень G1 считается несильным, поэтому серьёзных катаклизмов с самочувствием не стоит опасаться. Однако людям, подверженным влиянию магнитных бурь, стоит сегодня провести день спокойно, избегая перенапряжения и стрессов.