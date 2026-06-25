В Тверской области установили модульную систему очистки воды в городе Бологое

Новая модульную система очистки вод в Бологом. Фото: ПТО.

В Тверской области постепенно модернизируют объекты ЖКХ в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Так, проведена реконструкция очистных сооружений на Студенческой улице в городе Бологое.

«Установили новую модульную систему очистки вод заводского производства, рассчитанную на обработку 150 кубических метров воды в сутки. Благодаря реализации проекта станет надежнее предоставление коммунальных услуг для семи многоквартирных жилых домов, частного сектора, социальных учреждений, включая школу и детский сад. Качество водоотведения повысится для порядка 2200 человек», - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Обновление объектов ЖКХ в регионе является очень актуальным вопросом. Глава Тверской области Виталий Королев лично контролирует реализацию таких проектов во время рабочих поездок в муниципалитеты. Так, на прошлой неделе глава региона проверил на месте, как обстоит дело с модернизацией очистных сооружений в Старице и водозаборных сооружений в Ржеве. Как передает областное правительство, принято решение по ускорению установки нового водоочистного оборудования.