Суд обязал администрацию Вышнего Волочка оборудовать контейнерные площадки

Надзорный орган контролирует исполнение судебного решения по обустройству контейнерных площадок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После вмешательства прокуратуры Вышнего Волочка в городе будут благоустроены контейнерные площадки. Проверка показала, что на двух улицах — Ямской и Двор фабрики «Пролетарский Авангард» — площадки для мусора не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Там не оказалось ни твердого асфальтового покрытия, ни специальных емкостей для крупногабаритных отходов, что вызывало законное недовольство горожан. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать орган местного самоуправления устранить недочеты.

Суд встал на сторону надзорного органа и удовлетворил иск. Теперь власти города должны оборудовать площадки надлежащим образом, а выполнение судебного решения будет находиться под пристальным контролем прокуроров.