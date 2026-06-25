Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2026 7:38

Суд обязал администрацию Вышнего Волочка оборудовать контейнерные площадки

Межрайонная прокуратура через суд добилась обустройства мест сбора отходов на улицах Ямской и Двор фабрики «Пролетарский Авангард»
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Надзорный орган контролирует исполнение судебного решения по обустройству контейнерных площадок.

Надзорный орган контролирует исполнение судебного решения по обустройству контейнерных площадок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После вмешательства прокуратуры Вышнего Волочка в городе будут благоустроены контейнерные площадки. Проверка показала, что на двух улицах — Ямской и Двор фабрики «Пролетарский Авангард» — площадки для мусора не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Там не оказалось ни твердого асфальтового покрытия, ни специальных емкостей для крупногабаритных отходов, что вызывало законное недовольство горожан. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать орган местного самоуправления устранить недочеты.

Суд встал на сторону надзорного органа и удовлетворил иск. Теперь власти города должны оборудовать площадки надлежащим образом, а выполнение судебного решения будет находиться под пристальным контролем прокуроров.