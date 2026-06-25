На месте работали два пожарных расчета. Фото: МЧС Тверской области.

Вчера, 24 июня, в Твери случился пожар, который едва не привел к большой трагедии. Возгорание произошло в доме на улице 1-я Вагонников.

Кадры с места ЧП. Видео: МЧС Тверской области.

Прибывшие по вызову пожарные 3-й и специализированной частей оперативно справились с огнем. Сначала была объявлена локализация, а затем — полная ликвидация открытого горения.

К сожалению, без пострадавших не обошлось — травмы получил один человек. Эксперты-дознаватели МЧС после осмотра помещений пришли к выводу, что причиной инцидента стал аварийный режим работы электрооборудования.