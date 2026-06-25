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НовостиОбщество25 июня 2026 6:35

В Твери проверят тепловые сети 25 июня

Тверичан предупреждают о рисках вблизи мест проведения гидравлических испытаний на улице 2-я Лукина и в микрорайоне Чайка
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Гидравлические испытания необходимы для подготовки теплового контура города к предстоящему холодному сезону.

Гидравлические испытания необходимы для подготовки теплового контура города к предстоящему холодному сезону.

Фото: Павел МАКАРОВ.

25 июня 2026 года в Твери пройдут гидравлические испытания тепловых сетей. Работы затронут улицу 2-я Лукина, территорию микрорайона Чайка и прилегающие к ним площадки.

В связи с проверкой коммуникаций под давлением жителей просят соблюдать повышенную осторожность.

При обнаружении провалов грунта, парения или выхода воды на поверхность необходимо держаться на безопасном расстоянии и незамедлительно сообщать об этом в диспетчерскую службу компании по телефонам: 78-00-00 или 34-93-84.