В Твери проверят тепловые сети 25 июня

Гидравлические испытания необходимы для подготовки теплового контура города к предстоящему холодному сезону. Фото: Павел МАКАРОВ.

25 июня 2026 года в Твери пройдут гидравлические испытания тепловых сетей. Работы затронут улицу 2-я Лукина, территорию микрорайона Чайка и прилегающие к ним площадки.

В связи с проверкой коммуникаций под давлением жителей просят соблюдать повышенную осторожность.

При обнаружении провалов грунта, парения или выхода воды на поверхность необходимо держаться на безопасном расстоянии и незамедлительно сообщать об этом в диспетчерскую службу компании по телефонам: 78-00-00 или 34-93-84.