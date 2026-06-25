Девять пожаров и три ДТП произошли в Тверской области за минувшие сутки

Пожарные расчеты регионального МЧС продолжают круглосуточный мониторинг оперативной обстановки. Фото: МЧС Тверской области.

За прошедшие сутки подразделения МЧС России по Тверской области ликвидировали 9 техногенных пожаров и оказали помощь при 3 дорожно-транспортных происшествиях.

Огнеборцы работали на вызовах в Максатихинском (д. Дымцево), Осташковском (д. Сиговка), Калининском (СНТ «Строитель-2»), Конаковском (пгт Новозавидовский), Калязинском (д. Коротково) округах, а также в Твери на улице 1-я Ваганников.

Кроме того, специалисты устранили 3 случая горения мусора. На данный момент на контроле МЧС остаются обстановка на водных объектах, мониторинг погоды и прохождение всех зарегистрированных туристических групп. Работа органов управления организована в штатном режиме.