Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2026 18:46

Взрывоопасное «эхо войны» обнаружили в Селижаровском округе 24 июня

Группа саперов МЧС ликвидировала авиабомбу и артиллерийский снаряд, найденные специалистами вблизи деревни Заречье
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Найденная в Селижаровском округе авиабомба SD-50 была успешно уничтожена саперами на полигоне. Фото: МЧС Тверской области.

Найденная в Селижаровском округе авиабомба SD-50 была успешно уничтожена саперами на полигоне. Фото: МЧС Тверской области.

Очередные опасные находки времен Великой Отечественной войны были обезврежены в Тверской области. 24 июня 2026 года в Селижаровском муниципальном округе в районе деревни Заречье саперы нашли 50-килограммовую авиационную бомбу «SD-50» и 76-миллиметровый снаряд.

К месту обнаружения незамедлительно выехала группа специальных взрывных работ аварийно-спасательной службы региона. Опасные предметы изъяли и доставили на полигон для последующего уничтожения.

Специалисты подчеркивают, что при обнаружении подобных находок в лесу или поле категорически запрещено к ним приближаться — необходимо сразу сообщать о них в экстренные службы по номеру 112.