Виталий Королев сообщил о выделении более 2 млрд рублей на развитие АПК

Финансирование позволило аграриям региона оперативно обновить парк сельскохозяйственной техники. Фото: max.ru/korolev.

Виталий Королев в своем канале в MAX сообщил о завершении весенних полевых работ в Тверской области. В этом году регион на 30% увеличил объем бюджетной поддержки аграриев, доведя общую сумму финансирования отрасли до 2 млрд рублей. Оперативное доведение средств позволило сельхозпредприятиям вовремя закупить семена, удобрения и обновить парк техники.

"Сразу несколько муниципалитетов по сравнению с прошлым годом увеличили посевные площади. Это Осташковский, Молоковский, Удомельский, Андреапольский, Пеновский и Лихославльский округа. Лидерами по общему объёму посевных площадей по-прежнему являются Бежецкий, Кашинский, Старицкий и Торжокский округа", - рассказал Королев.

Всего в области засеяно более 106 тысяч гектаров: свыше 39 тысяч га занято зерновыми и зернобобовыми культурами, более 15 тысяч га — картофелем. Сейчас в регионе идет заготовка кормов, а фермерам оказывается вся необходимая помощь со стороны Минсельхоза для обеспечения продовольственной безопасности.