Тверское молоко признали полностью безопасным после серии лабораторных тестов

Проверка показала, что продукция тверских фермеров соответствует всем государственным стандартам. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

23 июня 2026 года Тверская испытательная лаборатория завершила проверку качества молока, произведенного на одной из ферм региона. Эксперты проанализировали партию объемом 48 тонн на соответствие государственным стандартам и регламентам безопасности.

Продукцию тщательно протестировали на наличие остатков ветеринарных лекарств, а также провели микробиологический анализ. Результаты экспертизы показали, что молоко полностью безопасно и соответствует всем требованиям законодательства. Данные о качестве сырья внесены в систему «Веста».

Проверка проводилась по заявке регионального Управления Россельхознадзора, который отобрал пробы непосредственно по месту производства для обеспечения контроля качества продуктов, поступающих на переработку.