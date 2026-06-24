В Мамулино и Бобачевке в Твери появятся гигантские матрешки

У всех комплексов будет разный дизайн. Фото: пресс-служба администрации города

На берегу Волги в зоне отдыха «Городской пляж», на Аллее Славы в Мамулино и в Бобачевской роще появятся новые спортивно-игровые комплексы. Как следует из названия – они будут рассчитаны на детей разных возрастов – маленьким для игры, большим для спорта. Многофункциональные детские площадки будут включать в себя карусели, качели, качалки-балансиры, песочницы, перголы и многое другое. Отличительной особенностью дизайна некоторых станут гигантские матрешки. В комплексах также предусмотрено освещение и системы видеонаблюдения.

Работы по установке трех игровых комплексов пройдут в Твери в июле и августе. Глава Твери Алексей Огоньков в рамках инспекционного выезда посетил территории, которые обновятся в этом году. Он уточнил, что установка ведется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

В прошлом году большие игровые комплексы для детей с современным оборудованием и камерами видеонаблюдения были установлены в сквере на улице Можайского, парке Победы, в сквере «Маленькая страна» на проспекте Калинина и в зоне отдыха Городского пляжа на набережной Афанасия Никитина.

- Благодаря этому проекту, в городе удалось сформировать четыре комфортные и безопасные зоны отдыха для детей. В каждом районе площадки уникальны, имеют свою тематику и разнообразные элементы, судя по откликам, они очень понравились нашим горожанам, - сказал Алексей Огоньков. - В этом году мы продолжим формировать игровые пространства для детей, еще три современные большие площадки будут установлены.

Новый комплекс на городском пляже дополнит прошлогодний объект. А в Мамулино и в Бобачевской роще заполнит пустоту свободных пространств. Как раз таких интересных объектов в этих зонах не хватает маленьким горожанам.