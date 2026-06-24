Жители Торжокского округа пожаловались на плохой вывоз мусора из деревень

СК проводит доследственную проверку. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Ситуация с вывозом мусора в Торжокском округе привлекла внимание правоохранительных органов. Местные жители в соцмедиа выразили недовольство тем, как организована работа по обращению с твердыми коммунальными отходами в деревнях Толстиково, Крюково и Прутня.

По мнению сельчан, вывоз мусора осуществляется ненадлежащим образом, что нарушает санитарные нормы. Для установления всех обстоятельств случившегося Торжокский межрайонный следственный отдел СК России по Тверской области начал доследственную проверку.

Сотрудники ведомства дадут правовую оценку действиям ответственных служб, после чего примут соответствующее процессуальное решение.