Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2026 16:34

Жители Торжокского округа пожаловались на плохой вывоз мусора из деревень

После публикаций в интернете о проблемах с отходами в деревнях Толстиково, Крюково и Прутня к делу подключились следователи
Антон ПАЛЬЧИКОВ
СК проводит доследственную проверку. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

СК проводит доследственную проверку. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Ситуация с вывозом мусора в Торжокском округе привлекла внимание правоохранительных органов. Местные жители в соцмедиа выразили недовольство тем, как организована работа по обращению с твердыми коммунальными отходами в деревнях Толстиково, Крюково и Прутня.

По мнению сельчан, вывоз мусора осуществляется ненадлежащим образом, что нарушает санитарные нормы. Для установления всех обстоятельств случившегося Торжокский межрайонный следственный отдел СК России по Тверской области начал доследственную проверку.

Сотрудники ведомства дадут правовую оценку действиям ответственных служб, после чего примут соответствующее процессуальное решение.