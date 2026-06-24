Жителям Тверской области объяснили, почему важно пить регулярно

Регулярное употребление воды небольшими порциями помогает организму легче перенести летний зной. Фото: Павел МАКАРОВ.

В жаркий период специалисты акцентируют внимание на необходимости поддержания правильного водного режима. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора Тверской области, в жару суточная норма жидкости для здорового человека может достигать 3,5 литров.

При этом лицам, страдающим гипертонией, ожирением или заболеваниями почек, индивидуальную норму потребления воды должен подбирать лечащий врач. Основным напитком должна оставаться чистая вода, а не сладкие пакетированные соки или газировка. Для восполнения микроэлементов подойдет минеральная вода.

Кроме того, важно следить за качеством жидкости: пить следует исключительно кипяченую или бутилированную воду. При появлении стойких симптомов обезвоживания — головокружения или учащенного сердцебиения — необходимо своевременно обратиться за консультацией к специалисту.