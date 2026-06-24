В Тверской области за неделю изъяли 28 единиц гражданского оружия

Проверки условий хранения оружия проводятся сотрудниками Росгвардии на постоянной основе. Фото: Росгвардия Тверской области.

Инспекторы Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тверской области подвели итоги надзорных мероприятий. За отчетный период ведомство организовало более 165 проверок владельцев гражданского оружия.

В результате выявлено 22 административных правонарушения, по итогам которых у граждан изъято 28 единиц оружия. Параллельно ведомство оказывало государственные услуги: специалисты приняли 340 заявлений от владельцев и выдали такое же количество лицензий и разрешений.

Сотрудники Росгвардии напоминают, что владельцам оружия необходимо подавать документы на перерегистрацию разрешений за 30 суток до окончания их срока действия. Обращаться следует в подразделения ЦЛРР по месту жительства.