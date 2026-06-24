Стало известно о проведении X Международного фестиваля карельского пирога «Калитка»

Калитки на "Калитке". Фото: администрация Лихославльского округа

X Международный фестиваль карельского пирога «Калитка» пройдет 14-15 августа в этнокомплексе «Мяммино» (поселок Мирный Лихославльского округа). Как всегда, ожидается народное праздничное гуляние.

Фестиваль уже достаточно громко заявил о себе не только на региональном, но и российском уровне. В 2026 году он посвящен Году единства народов России. Множество площадок познакомят гостей с русскими и финно-угорскими традициями, культурой, историей, национальной кухней. В программе - «Кулинарный поединок»; конкурс на самый лучший пирог; молодежный конкурс быстрой еды; квест «Калитка в Тверскую Карелию»; арт-площадка «Карельские зарисовки»; историческая реконструкция; сельское подворье; игра в кююккя; Школа юного кулинара; молодецкие забавы; старинные игры и обряды и многое другое. Организаторы готовят множество развлечений для детей.

Ожидаются мастер-классы по разным направлениям: по карельским танцам; по приготовлению блюд финно-угорской кухни, в том числе и калиток, по рукоделью и другие.

Гостям обещают массовый карельский танец «Крууга» и дегустацию самой большой калитки.

Подготовка к фестивалю началась, и организаторы заявили о начале приема заявок от участников фестиваля. Подробности можно узнать в группе фестиваля ВК.

В числе прочих от них требуется народный или стилизованный костюм; оформление палатки в соответствии с тематикой праздника в красно-белом цвете.