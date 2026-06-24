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НовостиОбщество24 июня 2026 14:30

В Твери гостья украла у приятельницы шкатулку с золотом на 225 тысяч рублей

35-летняя жительница Твери лишилась ювелирных изделий после застолья с новой знакомой, с которой они вместе работали
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Фигурантке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фото: МВД Тверской области.

Фигурантке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фото: МВД Тверской области.

В полицию Твери обратилась 35-летняя женщина, у которой из квартиры на улице Можайского пропала шкатулка с украшениями. Ущерб от действий злоумышленницы потерпевшая оценила в 225 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершила приятельница заявительницы.

Женщины познакомились в автобусе, работали на одном предприятии и периодически устраивали совместные застолья. Проснувшись после очередного визита подруги, хозяйка квартиры обнаружила пропажу драгоценностей.

В отделе полиции подозреваемая созналась: будучи пьяной, она вынесла украшения и продала их первому встречному таксисту, которого теперь не может вспомнить. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигурантка находится под подпиской о невыезде.