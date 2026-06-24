Проект бесплатных экскурсий станет регулярным. Фото: max.ru/korolev.

Виталий Королев в своем канале в MAX проинформировал о запуске проекта «Нас пригласили на экскурсию». В первый день проведения акции участниками пешеходной прогулки по историческому центру Твери стали многодетные семьи. Экскурсии проводят гиды Тверского государственного объединенного музея.

Виталий Королев запустил проект бесплатных экскурсий для жителей Твери Видео: max.ru/korolev.

Познавательные мероприятия будут проходить каждую вторую и четвертую среду месяца. Записаться на прогулку можно по телефону +7 (4822) 32-10-42. Глава региона поручил Минкульту расширить проект: в ближайшее время к нему присоединятся и другие муниципалитеты Тверской области.

«А уже в августе, как и обещал, нас всех ждёт ещё одно яркое событие в культурной жизни. Проведём свою региональную «Ночь музеев Верхневолжья». Наши ключевые учреждения бесплатно распахнут свои двери для посетителей. Знаю, что уже сейчас музеи начали готовить интересные интерактивные программы и мастер классы», - рассказал Королев.