Виталий Королев запустил проект бесплатных экскурсий для жителей Твери

Виталий Королев в своем канале в MAX проинформировал о запуске проекта «Нас пригласили на экскурсию». В первый день проведения акции участниками пешеходной прогулки по историческому центру Твери стали многодетные семьи. Экскурсии проводят гиды Тверского государственного объединенного музея.
Видео: max.ru/korolev.
Познавательные мероприятия будут проходить каждую вторую и четвертую среду месяца. Записаться на прогулку можно по телефону +7 (4822) 32-10-42. Глава региона поручил Минкульту расширить проект: в ближайшее время к нему присоединятся и другие муниципалитеты Тверской области.
«А уже в августе, как и обещал, нас всех ждёт ещё одно яркое событие в культурной жизни. Проведём свою региональную «Ночь музеев Верхневолжья». Наши ключевые учреждения бесплатно распахнут свои двери для посетителей. Знаю, что уже сейчас музеи начали готовить интересные интерактивные программы и мастер классы», - рассказал Королев.