Осужденные в Тверской области получили новую профессию и восстановили дипломы

Программа пробации помогает осужденным обрести востребованную профессию и успешно вернуться к жизни в обществе. Фото: УФСИН по Тверской области.

Реализация закона о пробации в Тверской области дает осужденным шанс на новую жизнь. В Московском межмуниципальном филиале УИИ УФСИН России по Тверской области помогли двум гражданам решить вопросы с трудоустройством.

Первый обратившийся, имея высшее образование, захотел повысить квалификацию в IT-сфере. Инспекторы направили его в городской Центр занятости, после чего мужчина успешно обучился на специалиста по искусственному интеллекту и нашел работу в другом регионе.

Второй случай связан с восстановлением диплома электросварщика: документ сгорел при пожаре, а училище в Торжке к тому времени закрылось. Сотрудники УИИ организовали взаимодействие с городским управлением образования, добились поиска архивов и выдачи дубликата. Эти примеры доказывают, что помощь инспекции помогает бывшим оступившимся гражданам адаптироваться в социуме.