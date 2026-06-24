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НовостиПроисшествия24 июня 2026 11:56

В Вышнем Волочке подрядчик сорвал ремонт спортзала и попал в РНП

Областное УФАС отреагировало на то, что компания не приступила к работам по контракту
Алексей АНДРЕЕВ
Управление ФАС включило подрядчика в РНП на 2 года. Графика: УФАС по Тверской области

Управление ФАС включило подрядчика в РНП на 2 года. Графика: УФАС по Тверской области

В Вышневолоцком округе этим летом был запланирован капремонт спортзала «Дом физкультуры «Авангард». Однако ситуация сложилась такая, что пришлось вмешаться областному управлению ФАС.

Муниципальное учреждение заключило контракт с компанией-подрядчиком «РСК ГОРОД» на проведение капремонта спортзала с 1 июня по 1 августа. Однако никаких работ начато так и не было. Как сообщил УФАС, подрядчик объяснил это тем, что не имеет объективной возможности приступить к ремонту.

Управление ФАС включило компанию в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) на два года. Это влечет за собой серьёзные ограничения и негативные последствия для для данной организации.