В Вышнем Волочке подрядчик сорвал ремонт спортзала и попал в РНП

Управление ФАС включило подрядчика в РНП на 2 года. Графика: УФАС по Тверской области

В Вышневолоцком округе этим летом был запланирован капремонт спортзала «Дом физкультуры «Авангард». Однако ситуация сложилась такая, что пришлось вмешаться областному управлению ФАС.

Муниципальное учреждение заключило контракт с компанией-подрядчиком «РСК ГОРОД» на проведение капремонта спортзала с 1 июня по 1 августа. Однако никаких работ начато так и не было. Как сообщил УФАС, подрядчик объяснил это тем, что не имеет объективной возможности приступить к ремонту.

Управление ФАС включило компанию в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) на два года. Это влечет за собой серьёзные ограничения и негативные последствия для для данной организации.