В Тверской области приготовление пищи закончилось пожаром с двумя пострадавшими

Последствия пожара. Фото: МЧС

Утром 24 июня в деревне Дымцово Максатихинского округа загорелся жилой дом. Есть пострадавшие.

Областное управление МЧС сообщило, что уже установлена предварительная причина пожара:

"Неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи".

В итоге из-за пожара пострадали две женщины, они госпитализированы.

Пожар тушили ПСЧ №39 и ДПК "Маяк". Спасти строение не удалось, дом практически полностью сгорел.

МЧС напоминает, что плиту для готовки пищи не рекомендуется оставлять включенной без присмотра, а также ни в коем случае нельзя держать рядом с ней легковоспламеняющиеся материалы.