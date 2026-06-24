Тверские параспортсмены возвращаются с десятью медалями с Первенства России

Поздравляем наших ребят - победителей и призеров первенства страны. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Чебоксарах прошло Первенстве России по легкой атлетике среди совсем юных и молодых параспортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Представители Тверской области завоевали там три золотых, пять серебряных и две бронзовых медали.

Все наши победители и призеры первенства - воспитанники государственной спортшколы по адаптивным видам спорта, которых тренирует Екатерина Власенко.

10-летняя Софья Агаренкова из Твери, состязаясь со соперницами на несколько лет старше, смогла выиграть золото в метании диска и серебряные медали – в толкании ядра и метании копья. При этом Софья еще и установила рекорды России в соответствующей возрастной категории и по своему классу инвалидности.

Среди юношей до 17 лет отличился наш земляк Семен Воробьев. Он завоевал золото в толкании ядра и серебро – в метании диска. В этой же возрастной категории две бронзовые медали выиграл еще один верхневолжский параспортсмен Илья Терехов.

Третью золотую медаль из представителей Тверской области взяла Елизавета Кожевина. Она выступала в категории до 17 лет и победила в толкании ядра по объединенным классам (F32 – F37). Два серебра в этих же классах и категории выиграла еще одна наша землячка Татьяна Айсина.

Областное правительство сообщает, что с личными рекордами на первенства страны возвращаются молодые тверские параспортсмены Данила Яковлев, Влад Ланков, Никита Комиссаров, Александр Соколов и Ксения Петрушкина.

В это же время в Чебоксарах на взрослых всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата серебро в толкании ядра выиграл тверичанин, мастер спорта международного класса Антон Федулов, плюс бронзовую медаль в этом же виде завоевала наша землячка Алена Виноградова.