В Тверской области пьяный рецидивист ударил и ограбил 92-летнего старика

Полиция задержала подозреваемого в грабеже. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Конаковском округе полицейскими оперативно пойман и задержан злодй, который напал на 92-летнего пенсионера и ограбил его.

Как сообщила пресс-служба областного УМВД, ограбление произошло вечером. Пенсионер возвращался к себе домой, когда к нему с просьбой закурить подошел какой-то пьяный тип. Он быстро перешел к агрессии, начал ругаться на старика, ударил рукой по голове и отобрал цепочку, кольцо и крестик на общую сумму около 48 000 рублей, затем скрылся. Пенсионер обратился в полицию.

В итоге оперативники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции в течение суток установили нападавшего. Как выяснилось, это 34-летний житель посёлка Новозавидовский, который уже был неоднократно судим за имущественные преступления, а также имеет ряд административных наказаний. Он находился под восьмилетним административным надзором, но от очередного преступления не сдержался.

Рецидивиста поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о его аресте. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Напавшему и ограбившему старика гражданину грозит до семи лет лишения свободы.