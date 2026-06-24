На площадках в детских садах Твери появились невиданные развлечения

В Твери определены финалисты ежегодного городского конкурса на лучший участок детского сада. В финал вышли четыре дошкольных учреждения – по одному победителю от каждого района Твери.
Конкурс проходил с 25 мая в течение месяца и включал два этапа. На первом этапе свои участки представили все 99 дошкольных образовательных учреждений города. По его итогам определены четыре финалиста – победители в своих районах, об этом сообщает отдел информации и аналитики Твери:
- детский сад № 38 (Центральный район);
- детский сад № 114 (Московский район);
- детский сад № 149 (Заволжский район);
- детский сад № 166 (Пролетарский район).
Среди критериев, на которые обращают внимание члены жюри: состояние территории, наличие клумб, газонов, использование элементов ландшафтного дизайна, а также создание дополнительных условий для проведения различных игр. Все четыре сада-призера подготовили к конкурсу новые проекты благоустройства.
Например, в этом году в детском саду № 38 обновили игровую площадку, оборудовали зону для парковки детских самокатов и велосипедов и уличный уголок буккроссинга, который активно пользуется спросом у детей и родителей.
– В первую очередь мы благоустраиваем территорию для детей, для их физического и творческого развития. Особенно это важно летом, когда воспитанники проводят на улице большую часть времени. Третий год подряд мы занимаем первое место в Центральном районе, и это заслуга наших сотрудников и родителей, – сказала заведующая детсадом № 38 Елена Шапинская.
В детском саду № 166 участки благоустроены в тематике Год единства народов России. В этом помогли родители. На каждой площадке представлены элементы культур разных национальностей. Здесь оборудованы этно-уголки с национальными орнаментами, предметами быта и игровыми атрибутами.
В 114-м саду в этом году на территории появились невиданные развлечения: метеостанция, уличная театральная зона. Обновлены правила эксплуатации игрового оборудования, оборудована парковка и нанесена дорожная разметка.
В детском саду № 149 расширена экологическая тропа, оборудована площадка для отдыха и ожидания родителей, обновлен спортивный уголок. Появилась зона для изучения правил дорожного движения.
Напомним, конкурс на лучший участок детсада проводится с 2007 года. Его задача - улучшение инфраструктуры, внедрение новых форм ландшафтного дизайна, создание комфортной развивающей среды для прогулок, обучающих, творческих и подвижных игр на свежем воздухе. Конкурс важен также для обмена опытом по обустройству территорий.
Среди финалистов конкурса «Лучший участок детского сада – 2026» будет определен один победитель, итоги подведут на следующей неделе.