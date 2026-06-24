Два тверских проекта признаны лучшими на форуме многодетных семей в Москве

Представители нашего региона награждены на форуме. Фото: Минсемьи Тверской области

Два тверских проекта отмечены на Форуме многодетных семей «Многодетная Россия» как победители в конкурсе социальных практик «Семейный навигатор».

В этом году на конкурс представили рекордные 250 проектов из 70 регионов страны. В итоге награждены Тверская общественная организация «Совет многодетных семей» за проект «Летние семейные фестивали силами лета и многодетных семей» и Бурашевское объединение культурно-досуговых центров Калининского округа за проект «Большие возможности маленького села». Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Форум «Многодетная Россия» – часть всероссийского проекта, который реализуется с 2020 года в русле задач нацпроекта «Семья».