В Калининском округе оштрафовали гражданина, вырастившего лес

2,5 га купил и забыл. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

За заброшенный участок пострадал владелец сельхозугодий в Тверской области. Еще в июле 2025 года территориальное управление Россельхознадора выявило нарушения земельного законодательства на участке сельхозназначения площадью 2,5 га у деревни Некрасово Калининского округа.

Владелец, похоже, забыл о своем участке, потому что сельхозугодья заросли не только травой, но и деревьями. Береза, осина, ольха успели вырасти аж до 4 метров в высоту и более 12 см в диаметре. В соответствии с морфологическими характеристиками возраст таких деревьев составляет не менее 5-10 лет. Также эксперты обнаружили здесь изобилие сорных растений: пырей ползучий, бодяк полевой, горошек мышиный, хвощ полевой, крапиву.

Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, по результатам обследования арендатору выдали предписание устранить зарастание земель до марта 2026 года, но правообладатель требование проигнорировал.

Поэтому территориальным Управлением ведомства был составлен административный протокол и направлен в мировой суд.Он поддержал решение Россельхознадзора и назначил правообладателю административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Кроме того, владельцу напомнили, что наличие на земельном участке административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 25 и ч. 26 статьи 19.5 КоАП РФ*, влечет за собой изменение категории риска земельного участка в сторону ужесточения.А это означает усиление контроля со стороны надзорного органа.

Невыполнение в установленный срок предписаний федеральных надзорных органов, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.