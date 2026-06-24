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НовостиПроисшествия24 июня 2026 7:57

Жителя Тверской области привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов

Прошел суд над уклонявшимся от алиментов мужчиной
Алексей АНДРЕЕВ
Суд вынес решение.

Суд вынес решение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Торопецком округе вынесено судебное решение в отношении злостного неплательщика алиментов.

Областная прокуратура сообщила, что этот гражданин ранее уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). Однако он не исправился и в итоге получил "уголовку". Своему ребенку мужчина по алиментам задолжал свыше 140 тыс. рублей. Суд с учетом мнения прокурора назначил ему наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.