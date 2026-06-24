74 водителя в Тверской области поймали на встречке

74 человека рисковали своей и чужой жизнью. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тверской обдасти

Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области провели профилактический рейд «Встречная полоса».

Мероприятие направлено на пресечение нарушений Правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения

Как сообщает пресс-служба ведомства, за два дня 18-19 июня, сотрудники дорожно-патрульной службы выявили 74 нарушения ПДД. В отношении каждого водителя-нарушителя приняты меры административного характера.

Часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ предусматривает за подобное нарушение ПДД наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев либо штраф до 7500 рублей.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что лобовые столкновения из-за опасных обгонов имеют самые тяжелые последствия.