В Тверской области упокоили останки поднятых поисковиками советских воинов

В Тверской области прошли торжественные церемонии перезахоронения советских воинов, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Фото: администрация Ржевского округа

22 июня, в День памяти и скорби, в некоторых муниципалитетах Верхневолжья состоялись церемонии перезахоронения останков павших в боях с фашистами советских воинов, поднятых поисковиками в период с 2025-го по 2026 год.

«22 июня 1941 года – дата, навсегда вписанная в историю нашей страны. В этот день 85 лет назад началась Великая Отечественная война. Наша Калининская область одной из первых приняла на себя удар нацистов. И именно Калинин стал первым областным центром, освобожденным от врага. А Ржевская битва – символом мужества советского народа. От нас на фронт ушло свыше 600 тысяч жителей. С полей сражений и из партизанских отрядов домой не вернулись более 270 тысяч человек», – отметил в День памяти и скорби в своем канале в MAX глава Тверской области Виталий Королев.

На Мемориальном кладбище в Ржеве 22 июня были упокоены останки 804 советских солдат и офицеров. Поисковикам удалось установить 43 имени.

В Оленинском округе перезахоронены останки 62 воинов. В Зубцовском округе в преддверии Дня памяти и скорби упокоен 31 защитник Отечества, из которых двое идентифицированы. В Жарковском и Торопецком округах – останки четырех и двух бойцов соответственно.

На перезахоронении в Зубцовском округе. Фото: Владимир Стрельников

В прошлом году поисковики выезжали в леса, поля и на урочища во все округах Тверской области, где в годы Великой Отечественной войны шли бои. По итогам экспедиций были перезахоронены останки 2083 советских воинов. Удалось установить личности 72-х из них.

По решению Виталия Королева в Верхневолжье продолжена поддержка поисковиков. В этом году она предусмотрена для четырех поисковых организаций.