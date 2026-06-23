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НовостиОбщество23 июня 2026 13:43

Тверская скорая помощь обработала почти 9,5 тысяч вызовов за неделю

С 15 по 21 июня медики совершили более 5 тысяч выездов к пациентам, включая экстренную помощь пострадавшим в ДТП и при пожарах
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Бригады тверской скорой медицинской помощи работают в круглосуточном режиме.

Бригады тверской скорой медицинской помощи работают в круглосуточном режиме.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты службы Тверской скорой медицинской помощи представили статистику работы за минувшую неделю. В период с 15 по 21 июня поступило 9495 обращений, по которым совершено 5199 выездов.

В числе инцидентов — 73 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 50 человек, а также 27 пожаров, где был травмирован один человек. Помощь медиков потребовалась 608 детям, также зафиксировано 43 случая родов.

Среди сердечно-сосудистых патологий врачи выделили 49 вызовов из-за острого инфаркта миокарда и 135 — из-за черепно-мозговых травм. Случаев заболевания COVID-19 за указанный период не зарегистрировано, а количество обращений с ОРЗ составило 385.